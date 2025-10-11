  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet, dünyayı Ankara’ya bağlamaya devam ediyor        
Takip Et

AJet, dünyayı Ankara’ya bağlamaya devam ediyor        

Ajet Hava Yolları, Ankara’da dış hatlarda büyümeyi devam ediyor. Şirket başkent Ankara’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a seferlerini 3 Kasım 2025’te başlayacak. Bilet fiyatı ise 79 dolardan satışa çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet, dünyayı Ankara’ya bağlamaya devam ediyor        
Takip Et

Ajet Hava Yolları, Ankara’dan Irak’ın başkenti Bağdat’a seferlerini 3 Kasım 2025’te başlayacak

Ankara’dan Bağdat’a haftada 3 gün sefer

Orta Doğu’nun en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan AJet; Ankara’dan dış hatlarda büyüme hedefi çerçevesinde yeni bir hamle daha yapıyor. Ankara’dan Bağdat’a başlayacak direkt seferler haftada 3 gün yapılacak. AJet’in Ankara’dan Bağdat’a seferleri; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri icra edilecek. Bağdat’tan Ankara’ya seferler ise; salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

Bolat: Dünyayı başkentimize bağlamaya devam ediyoruz

Türk Hava Yolları ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet’in Ankara-Bağdat seferlerinin başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Bolat, “Tarihi ve kültürel bağlarımızla birlikte bölgemizin kadim başkentlerinden biri olan Irak’ın başkenti Bağdat’a, 3 Kasım itibarıyla direkt seferlerimize başlıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bolat: Ankara’yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlayacağız

Ankara’dan seferlerin artacağına dikkat çeken Bolat, “Ankara’yı uluslararası uçuş ağının önemli bir merkezi haline getirmek ve başkentimizle birlikte çevre illerimizin coğrafi, tarihi ve kültürel hazinelerini dünyaya ulaştırma misyonumuz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğimiz Ankara–Tiflis hattının ardından, yakında başlayacak Madrid, Barselona ve Erbil uçuşlarımızla Ankara’yı dünyadaki 34 farklı şehre bağlamış olacağız. Turizmden sanata, ekonomiden kültüre geniş bir yelpazede iş birliği içinde olduğumuz tüm paydaşlarımızla birlikte başkentimiz için yeni hava köprüleri kurmayı sürdüreceğiz” dedi.

Soğuk havalarda ıhlamura talep arttı, fiyatlar zirve yaptı!Soğuk havalarda ıhlamura talep arttı, fiyatlar zirve yaptı!Ekonomi
ŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyorŞOK 11-14 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK’a Kamp Sandalyesi geliyorAktüel

 

Şirket Haberleri
Kaçak elektriğe dijital dönüşüm odaklı çözüm
Kaçak elektriğe dijital dönüşüm odaklı çözüm
İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri Animawings oldu
İstanbul Havalimanı’nın yeni misafiri Animawings oldu
Novida Global, Yönetim Danışmanlığı Ödülleri 2025'te çifte ödülün sahibi oldu
Novida Global, Yönetim Danışmanlığı Ödülleri 2025'te çifte ödülün sahibi oldu
Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber
Turkcell Superonline, fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber
ALTERNA, MAKTEK Konya’da yoğun ilgi görüyor
ALTERNA, MAKTEK Konya’da yoğun ilgi görüyor
Petrotech, MAKTEK Konya Fuarı’nda yerini aldı
Petrotech, MAKTEK Konya Fuarı’nda yerini aldı