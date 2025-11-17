  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet, filosuna 2 yeni uçak daha kattı
AJet, filosuna 2 yeni uçak daha kattı

AJet, filosunu yeni nesil uçaklarla gençleştirme stratejisi doğrultusunda fabrika çıkışlı TC-OHR ve TC-OHS tescilli Boeing 737-8 MAX uçaklarını filosuna kattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet, filosuna 2 yeni uçak daha kattı
Hüseyin ASLIYÜCE

Filoya katılan uçakların teslimi için AJet yöneticilerinin katılımıyla Boeing’in ABD’nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde tören düzenlendi.

12 Kasım tarihinde AJet’in TC-OHR tescilli 9. uçağı İstanbul’a gelirken, 14 Kasım tarihinde ise TC-OHS tescilli 10. uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. ABD’den 13 saatlik uçuşla Türkiye’ye gelen uçaklar hangara alındı.

Standardizasyon ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Miligram adı verilen koltukların montaj sürecinin tamamlanmasının ardından uçaklar kısa sürede tarifeli seferlere başlayacak.

2026 yılında AJet filosuna katılacak 37 Boeing 737-MAX uçak ile birlikte, önümüzdeki yıl filonun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

