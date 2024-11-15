AJet filosuna 9 uçak daha katıyor

Yolcularına ekonomik, güvenli ve konforlu uçuş imkanı sunan AJet, SunExpress ile yeni bir iş birliği yaparak 9 adet Boeing 737- 800 tipi uçağı filosunu katıyor.

Şirketin hala filosunda 85 uçağı bulunuyor. AJet, SunExpress’ten 9 uçak kiraladı. Boeing 737- 800 tipi uçaklar, 18 Kasım’da filoya katılacak. Kiralanan 9 uçak, kış döneminde hizmet verecek.

AJet Havayolları, günlük 400-450 sefer düzenliyor. Yaptığı işbirlikleri ve projelerle her geçen gün güçlenen şirket yurt içinde 41 noktaya uçuş yaparken 32 ülke ve 95 noktaya sefer düzenliyor.

AJet ilk uçuşunu 31 Mart 2024 yapmıştı. Türkiye’nin genç hava yolu firması olan şirket 2025 yılında filosundaki uçak sayısını 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.