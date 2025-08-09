AJet filosuna katacağı 3 Boeing 737-8 MAX’ten ilki İstanbul’da geldi

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet ABD’de test uçuşları ve teknik kabul süreçleri yapılan TC-OHA tescilli yeni Boeing 737-8 MAX uçağı, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. ABD kalkış yapan ve 12 saat 30 dakika süren uçuşun ardından İstanbul’a inen uçak, AJet ekipleri tarafından karşılandı.

Koltuk montajı ve standardizasyon süreci başlıyor

ABD’de tüm test uçuşlarını başarıyla tamamlayanBoeing 737-8 MAX uçağı, İstanbul’da AJet’in operasyonel gereksinimlerine uygun şekilde standardizasyonu yapılacak. Uçağa yerli üretim Minigram adı verilen daha konforlu ve daha ince koltuklar monte edilecek. Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak tarifeli seferlere başlayacak.

AJet filosuna ağustosta 3 adet Boeing 737 MAX- 8 katılacak

AJet, ağustos ayı içerisinde toplam 3 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı planlıyor. İstanbul’a gelen ilk uçağın ardından, TC-OHB ve TC-OHC tescillerini taşıyan iki yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha ABD’den Türkiye’ye getirilecek.

Kerem Sarp: Filomuzu yeni nesil uçaklarla büyüteceğiz

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Boeing 737-8 MAX’in AJet filosuna katılmasıyla ilgili konuştu. Kerem Sarp, “Filo yatırımlarımız, misafirlerimizin memnuniyetini artırma ve sürdürülebilir operasyon hedeflerimiz doğrultusunda şekilleniyor. Boeing 737-8 MAX uçaklarıyla filomuzun yaş ortalamasını düşürürken, aynı zamanda yakıt verimliliğini artırıyor, karbon emisyonlarını azaltıyoruz. 2025 yılında filomuza girmeye başlayan yeni nesil uçaklar yıl sonuna kadar devam edecek. 2026 yaz dönemi itibarıyla filomuz büyük oranda yeni nesil uçaklardan oluşacak.” dedi.

2027’ye kadar 45 yeni uçak

AJet, 2025-2027 yılları arasında toplam 45 adet fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna katmayı hedefliyor. Bu büyük filo dönüşüm programı, AJet’in yenilikçi ve ekonomik hava taşımacılığı vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.