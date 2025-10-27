  1. Ekonomim
AJet, Irak’ın 4 şehrine uçuş başlatıyor

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, Irak’ın 4 önemli kentine daha direkt seferler başlatıyor. Ankara’dan Erbil’e ilk direkt sefer bugün yapılırken, 3 Kasım’da Ankara-Bağdat, 2 Aralık’ta İstanbul- Süleymaniye, 5 Aralık’ta ise İstanbul- Basra seferleri başlayacak.

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Ankara ve İstanbul çıkışlı yeni hatları ile Türkiye ve Irak arasındaki hava köprüsünü güçlendiriyor.

Ankara’dan Erbil’e ilk direkt uçuş yapıldı

Ankara’dan sefer yaptığı dış hat destinasyon sayısını artırmaya devam eden AJet, Irak’ın önemli kentlerinden Erbil’e Başkent’ten ilk seferini bugün yaptı.  AJet, Ankara’dan Erbil’e perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü sefer düzenleyecek.

Bağdat, Süleymaniye ve Basra sırada

AJet, kasım ve aralık ayı başında ise Irak’ın 3 önemli kentine daha Ankara ve İstanbul’dan direkt seferler başlatacak. Orta Doğu’nun en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan AJet; Başkent Ankara’dan, Irak’ın başkenti Bağdat’a 3 Kasım 2025’te ilk direkt seferini düzenleyecek. AJet’in Ankara’dan Bağdat’a seferleri; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün olacak.

2 Aralık 2025’te İstanbul’dan Süleymaniye kentine başlayacak seferler; salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün yapılacak. AJet, 5 Aralık 2025’te ise İstanbul’dan Irak’ın ikinci büyük kenti Basra’ya ilk direkt seferini düzenleyecek. Seferler; salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün olacak.

