AJet Kurban Bayramı’nda 3 yeni hat açıyor: İşte yeni rotalar

AJet Havayolları, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’da operasyonlarını genişletiyor. Yeni destinasyonlar arasında İstanbul-Stokholm ve İstanbul Nahçıvan-Gence hatları ile Ankara-Kahire hattı yer alıyor. Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, operasyonlarına Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’ya uzanan 3 yeni dış hat daha ekliyor. Yeni destinasyonlar arasında İstanbul-Stokholm ve İstanbul Nahçıvan-Gence hatları ile Ankara-Kahire hattı yer aldı. Yeni hat açılışları ile bu yılın ilk yarısında 4 ülkede 8 yeni dış hattı uçuş ağına ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak.

Ankara-Kahire Hattı bugün açıldı

İstanbul- Kahire hattında seferleri bulunan AJet, Ankara’dan da Kahire’ye sefer başlattı. Esenboğa Havalimanı’ndan Kahire’ye ilk sefer, bugün yapıldı. Yeni hat ile AJet, Ankara’dan Kahire’ye direkt uçuş yapan tek hava yolu oldu. AJet’in Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kahire Uluslararası Havalimanı’na seferleri, yaz sezonunda haftada 3 gün, karşılıklı yapılacak.

AJet, her gün Stokholm’e uçacak

Avrupa’da destinasyon sayısını artıran AJet’in bir diğer rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. 2 Haziran itibarıyla başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arası direkt seferler, haftanın her günü yapılacak.

Gence-Nahçıvan seferleri 3 Haziran’da başlıyor

AJet’in Türk Cumhuriyetleri’ndeki yeni hattı olan İstanbul - Gence - Nahçıvan arasındaki seferler ise, 3 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada 2 sefer olarak yapılacak.