  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet, pilot alımı yapıyor
Takip Et

AJet, pilot alımı yapıyor

AJet Hava Yolları, Boeing 737 ve Airbus 320 tipi uçaklarında görev alacak sorumlu kaptan pilot ve tecrübeli 2. pilot arıyor alımı yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet, pilot alımı yapıyor
Takip Et

AJet, yurt içi ve yurt dışında açtığı yeni destinasyonlarla uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, sorumlu kaptan pilot ve uçuş tecrübesine sahip 2'nci Pilot alımı için yeni bir ilan yayımladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kariyer Yolculuğunuzda AJet ile Yükselin!" ifadesiyle adaylara çağrıda bulunuldu. AJet, B-737 ve A-320 uçak tiplerinde operasyonel mükemmelliğe önem veren pilot adaylarını ekibine katmak istiyor.

Başvurular, şirketin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Pilot alımı detayları

- Sorumlu Kaptan Pilot ve 2'nci Pilot pozisyonları için başvuru imkanı sunuluyor
- Adayların B-737 ve A-320 uçak tiplerinde tecrübeli olmaları bekleniyor.
- Başvurular, havayolu şirketinin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kariyer fırsatı

AJet, güçlü kadrosuna yeni pilotlar ekleyerek operasyonel mükemmelliği sürdürmeyi hedefliyor.

Sorumlu Kaptan Pilot Başvurusu Detaylar için: https://lnkd.in/dUsNPWHT

II. Pilot Başvurusu Detaylar için: https://lnkd.in/dwfbjiik

Son dakika: Çanakkale alev alev yanıyor! Havalimanı uçuşa kapatıldıSon dakika: Çanakkale alev alev yanıyor! Havalimanı uçuşa kapatıldıGündem
Şirket Haberleri
DowAksa, faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek
DowAksa, faaliyetlerine Aksa Carbon olarak devam edecek
Büyük ödüllerini sahipleriyle buluşturan Petrol Ofisi Sosyal Lig yeni sezon müjdelerini verdi
Büyük ödüllerini sahipleriyle buluşturan Petrol Ofisi Sosyal Lig yeni sezon müjdelerini verdi
Else Bornewa'nın ihracattaki kozu 'sürdürülebilir' üretim oldu
Else Bornewa'nın ihracattaki kozu 'sürdürülebilir' üretim oldu
Sanipak LEAD Network Türkiye’nin Ağustos Kahvaltı Buluşması’na ev sahipliği yaptı
Sanipak LEAD Network Türkiye’nin Ağustos Kahvaltı Buluşması’na ev sahipliği yaptı
Turkcell Global Bilgi, ‘Bilişim 500’de zirvede
Turkcell Global Bilgi, ‘Bilişim 500’de zirvede
İş GYO, Tuzla’da yeni konut projesi için güçlü ortaklık kurdu
İş GYO, Tuzla’da yeni konut projesi için güçlü ortaklık kurdu