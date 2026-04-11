AJet, pilotlara ilk terfiyi verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en genç Havayolu şirketinin Genel Müdürü Kerem Sarp sosyal medya hesabından “AJet’imizde bir ilki daha gururla yaşıyoruz “ diyerek konuya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

“Türkiye’nin en genç hava yolu olarak, kendi içimizde yetiştirdiğimiz pilotlarımızın kaptanlığa terfi etmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şirket içi seçme ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 4 ikinci pilotumuz, AJet bünyesinde kaptanlığa yükselen ilk pilotlar olarak tarihimize adlarını yazdırdı. Değerli pilotlarımız Kürşat Onar, Murat Baysan, Armağan Çetin ve Fırat Gerçek artık gökyüzünde kaptan olarak görev alacak. Kaptanlığa yükselen pilotlarımız, AJet ailesinin sunduğu gelişim ve kariyer fırsatlarının en somut göstergesi oldu.”