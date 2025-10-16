AJet uçuş ağına Rotterdam’ı ekledi

AJet, yeni destinasyonlarla uçuş ağını büyütmeye devam ederken, Hollanda’nın Rotterdam kentine sefer başlatacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet CEO’su Kerem Sarp,“Rotterdam’ı uçuş ağımıza eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz! 22 Şubat 2026 tarihinden itibaren haftalık 4 frekans İstanbul (SAW) - Rotterdam (RTM) seferlerine başlayacağız. Yeni hattımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak hikayemize yepyeni destinasyonlar eklemeye devam edeceğiz” dedi.