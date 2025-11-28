AJet "Wing Up” programı ile üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunuyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Havacılığın her alanında profesyonellerle çalışarak deneyim kazanma imkanı sağlayan AJet’in “Wing Up” programı, part-time çalışmanın yanı sıra gençlerin kariyer planlarını şekillendirmelerine ve gelişimlerine katkı sunacak.

Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri çalışabilecek

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada “ Genel Müdürlükte çeşitli başkanlık ve müdürlüklerindeki idari kadrolarda kariyer sunan programa, üniversitelerin İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay ve Uçak Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Havacılık Yönetimi bölümlerinde örgün şekilde öğrenimine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek” denildi.

Başvurular LinkedIn üzerinden ya da AJet Wing Programı linki üzerinden yapılabilecek.