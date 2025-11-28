  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet "Wing Up” programı ile üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunuyor
Takip Et

AJet "Wing Up” programı ile üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunuyor

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, üniversiteli gençlere part-time çalışma fırsatı sunuyor. AJet’in “Wing Up” Programı ile üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında eğitim gören öğrenciler, havacılık kariyerine ilk adımı atmış olacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet "Wing Up” programı ile üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunuyor
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Havacılığın her alanında profesyonellerle çalışarak deneyim kazanma imkanı sağlayan AJet’in “Wing Up” programı, part-time çalışmanın yanı sıra gençlerin kariyer planlarını şekillendirmelerine ve gelişimlerine katkı sunacak.

Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri çalışabilecek

AJet Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada “ Genel Müdürlükte çeşitli başkanlık ve müdürlüklerindeki idari kadrolarda kariyer sunan programa, üniversitelerin İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay ve Uçak Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Havacılık Yönetimi bölümlerinde örgün şekilde öğrenimine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek” denildi.

Başvurular LinkedIn üzerinden ya da AJet Wing Programı linki üzerinden yapılabilecek.

300 bin restoran online platformlardan çıkma hazırlığı yapıyor: Yüzde 20 indirim başlatıldı300 bin restoran online platformlardan çıkma hazırlığı yapıyor: Yüzde 20 indirim başlatıldıEkonomi
DİSK-Ar: İşsizlerin yüzde 84’ü işsizlik ödeneğinden yararlanamadıDİSK-Ar: İşsizlerin yüzde 84’ü işsizlik ödeneğinden yararlanamadıEkonomi
Şirket Haberleri
Şişecam 90. yılını kutluyor
Şişecam 90. yılını kutluyor
Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı
Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı
CarrefourSA, yeni dijital cüzdanı Payfour ile alışverişte yeni dönemi başlatıyor
CarrefourSA, yeni dijital cüzdanı Payfour ile alışverişte yeni dönemi başlatıyor
Hepsiburada’da 10. yıl büyük final indirimleri başladı
Hepsiburada’da 10. yıl büyük final indirimleri başladı
Orzax, son 4 yılda Ar-Ge yatırımlarını 10 kat artırdı
Orzax, son 4 yılda Ar-Ge yatırımlarını 10 kat artırdı
LG üst yönetimine yeni atama
LG üst yönetimine yeni atama