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AJet yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi hatlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in sonbaharı kapsayan yurt içi kampanyasında biletler, yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Haber Merkezi
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AJet yurt içi biletlerde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı
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Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet; sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine özel, yurt içi indirimli bilet kampanyası hazırladı.

Kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli biletler, 5 Ağustos 2026 tarihinde saat 11:00’den başlayarak 6 Ağustos 2026 saat 23:59’a kadar “SBAHAR30” kodu kullanılarak satın alınabilecek.

İndirimli biletler; 23 Eylül – 23 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerinde kullanılabilecek.

Uçak altı bagajlarda da yüzde 30 indirim

Misafirlerine ayrıcalıklı hizmetler sunan AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

AJet’in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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