  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet’in Ankara-Bağdat seferleri başladı
Takip Et

AJet’in Ankara-Bağdat seferleri başladı

Ankara’da dış hatlarda hızla büyüyen AJet, Ankara’yı bir başkente daha bağladı. AJet’in Ankara-Bağdat hattı dün yapılan ilk seferle açıldı. Ankara’dan Bağdat’a haftada 3 gün sefer düzenlenecek.  

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet’in Ankara-Bağdat seferleri başladı
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Ankara’dan Bağdat’a haftada 3 gün sefer

Orta Doğu’nun en önemli merkezlerinden biri olan Irak’ın başkenti Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan AJet, Ankara’dan da seferlere başladı. AJet’in Ankara’dan Bağdat’a ilk seferi 3 Kasım 2025’te törenle yapıldı. 2 saat 35 dakika süren yolculuğun ardından uçak, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda su takı ile karşılandı. Ankara’dan Bağdat’a seferler; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün olacak.

AJet Ankara’dan 26 ülkede 35 kente uçuş yapıyor  

Ankara’dan uçuş yaptığı destinasyon sayısını her geçen gün artıran AJet, Avrupa’dan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uçuş ağını genişletiyor. Ankara’dan 26 ülkede 35 noktaya sefer düzenleyen AJet, 2026 yılı sonu itibarıyla 9 ülke ve 10 kenti daha uçuş ağına katmayı planlıyor.

BİM market 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?BİM market 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM market 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bugün hangi ürünler geliyor?BİM market 4 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM markete bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

Şirket Haberleri
Dünyanın en büyük varlık fonu Elon Musk'ın maaşına onay vermedi
Dünyanın en büyük varlık fonu Elon Musk'ın maaşına onay vermedi
Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı
Anadolubank'tan uluslararası piyasalarda tahvil ihracı
MİA Teknoloji, İlk TSRS Uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
MİA Teknoloji, İlk TSRS Uyumlu 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Bitcoin ile kripto para piyasaları farklı kulvarlarda ilerliyor
Bitcoin ile kripto para piyasaları farklı kulvarlarda ilerliyor
Enerji şirketi bp'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı
Enerji şirketi bp'nin üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı
Tether CEO’su Paolo Ardoino: Türkiye’nin geleceği parlak, dijital ekonomide öncü olacak
Tether CEO’su Paolo Ardoino: Türkiye’nin geleceği parlak, dijital ekonomide öncü olacak