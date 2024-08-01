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Ajet’in basın müşavirliğine Mehmet Yeşilkaya getirildi

Türk Hava Yolları (THY) şirketi AJET’in Basın Müşavirliği görevine Mehmet Yeşilkaya getirildi.

Haber Merkezi
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Ajet’in basın müşavirliğine Mehmet Yeşilkaya getirildi
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Türk Hava Yolları’nın bağlı ortaklığı Ajet’te önemli bir atama gerçekleşti. Şirketin Basın Müşavirliği görevine Habertürk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya getirildi.

Mesleğe 1997 yılında Flash TV’de adım atan Yeşilkaya ardından sırasıyla CNN Türk, TVNet, A Haber ve Habertürk TV’de editör olarak görev yaptı. Mayıs 2014’te transfer olduğu haber kanalı 24 TV’nin haber müdürlüğü görevine getirilen Yeşilkaya, Veyis Ateş’in Habertürk TV’de Genel Müdür olmasının ardından yeniden Habertürk TV ile anlaşmış, sonrasında eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in teklifi ile TRT Haber’e transfer olmuştu. TRT Haber’den Ekim 2021’de ayrılan Yeşilkaya, ardından Show TV Haber Koordinatörü görevini yürüttü. Sonrasında Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğüne getirilen Yeşilkaya, 2023 yılı Şubat ayında Genel Yayın Yönetmeni olarak atanmıştı.

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