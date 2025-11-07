AJet'in fabrika çıkışlı 8. uçağı İstanbul'a geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet'in fabrika çıkışlı TC-OHG tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. TC-OHG, AJet'in 3 ay içinde filosuna kattığı 8. uçak oldu.

Filoya son katılan TC-OHH ve TC-OHG tescilli uçaklar için AJet yöneticileri, ABD'nin Seattle kentindeki Boeing'in üretim merkezinde düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından 4 Kasım'da TC-OHH, 7 Kasım'da ise TC-OHG tescilli fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçaklar, ABD'den 13 saat süren yolculuğun ardından İstanbul'a geldi.

Kabin donanımı ve koltuk montajı yapılacak uçak, kısa sürede tarifeli seferlere alınacak.

Yıl sonuna kadar 10 fabrika çıkışlı uçağın, AJet filosuna katılması planlanıyor.