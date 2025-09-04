  1. Ekonomim
AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor

AJet’in yeni uçuş rotası Çek Cumhuriyetinin Prag şehri oldu. 15 Aralık 2025’te başlayacak seferlerin biletleri 49 Eurodan satışa çıktı.

Uçuş ağını her geçen gün genişleten Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi Ajet yurt dışında 34 ülkeye sefer yapıyor. Havayolunun Avrupa’daki yeni rotası büyüleyici mimarisi, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Çek Cumhuriyetinin gözde şehiri Prag oldu.

AJet'in Prag seferleri 15 Aralık'ta başlıyor - Resim : 1

Yeni hattın biletleri, 49 Eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

AJet, Orta Avrupa’nın tarihi kentlerinden Çekya’nın başkenti Prag’ı uçuş rotasına eklerken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Prag Vaclav Havel Havalimanı’na ilk sefer 15 Aralık 2025’te düzenlenecek.

Seferler; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün olacak. Misafirlerine ekonomik fiyatlarla seyahat imkanı sunan AJet, İstanbul-Prag seferleri için fiyat tarifesini de belirledi. Yeni hattın biletleri, 49 Eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

