AJet’in Prag seferleri başladı

Hüseyin ASLIYÜCE



Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Çekya’nın başkenti Prag Václav Havel Havalimanı’na seferlerine bu sabah başladı.



İlk sefer öncesi terminalde yapılan törene AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.



Kerem Sarp: İstanbul-Prag hattı, 2025 yılındaki 20.dış hattımız oldu

Yeni hat ile ilgili açıklama yapan Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, “2025 yılındaki 20. dış hattımız olan İstanbul-Prag hattını açmanın heyecanı içindeyiz. AJet olarak yeni hattımızla birlikte dış hat ve iç hat olmak üzere 102 noktaya sefer yapıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, yeni yılda da Avrupa’dan Kafkaslara, Kuzey Afrika’dan Orta Doğu’ya uçuş ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni hattımız, iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hacmine katkı sağlayacak.” dedi.

AJet haftada 4 gün İstanbul’dan Prag’a sefer yapacak

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, 2 saat 40 süren yolculuğun ardından Prag Václav Havel Havalimanı’nda törenle karşılandı. İstanbul-Prag seferleri; pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek.