AJet’e şubat ayında teslim edilen 4 yeni uçağı seferlere başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet genç filo yapılanması kapsamında TC-OHL, TC-OHU, TC-OHM ve TC-OHK tescilli fabrika çıkışlı 4 uçak, şubat ayı içerisinde Boeing’in ABD’nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul’a getirildi.



Filoya katılan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim “Miligram” koltukların montajının tamamlanmasının ardından şubat sonu ve mart başında tarifeli seferlere başladı.



Yeni katılan uçaklarla birlikte AJet filosunda, 17 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı oldu. AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürecek. Yıl sonunda AJet filosunun yüzde 76’sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.