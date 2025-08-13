AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
AJet Hava Yolları’nın filosuna kattığı ikinci Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen TC-OHB tescilli yeni uçak ABD’den 12 saatlik uçuşla Türkiye’ye geldi.
Yeni uçak parka alındı. Fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçakların iki yıl içinde 45 tane teslim edilmesi bekleniyor.
Yıl sonuna kadar ise 10’a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna katılacak.
Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçaklar tarifeli seferlere başlayacak.