  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Takip Et

AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi

AJet Hava Yolları’nın filosuna kattığı ikinci Boeing 737-8 MAX uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi
Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen TC-OHB tescilli yeni uçak ABD’den 12 saatlik uçuşla Türkiye’ye geldi.

Yeni uçak parka alındı. Fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçakların iki yıl içinde 45 tane teslim edilmesi bekleniyor.

AJet'in yeni bir uçağı daha İstanbul'a geldi - Resim : 1

Yıl sonuna kadar ise 10’a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı AJet filosuna katılacak.

Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçaklar tarifeli seferlere başlayacak.

Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...Pegasus'tan 5 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...Ekonomi
2025 Ağustos otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? İşte kampanyaların detayları2025 Ağustos otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? İşte kampanyaların detaylarıEkonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 13 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 13 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladıPiyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladıEkonomi

 

Şirket Haberleri
TAB Gıda, güçlü büyümesini sürdürdü ve restoran açılış hedefini yükseltti!
TAB Gıda, güçlü büyümesini sürdürdü ve restoran açılış hedefini yükseltti!
Temmuzda konut satışları zirvede: Orta gelirli kredide zorlanıyor
Temmuzda konut satışları zirvede: Orta gelirli kredide zorlanıyor
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
Yapı Kredi Portföy'den fon seçiminde yatırımcılara dijital destek
ASELSAN, 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN, 54 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Ocean Voyager, 2026’ya kadar ürünleriyle bin gemide yer almayı hedefliyor
Ocean Voyager, 2026’ya kadar ürünleriyle bin gemide yer almayı hedefliyor
GCA 2025’in ilk yarısında global büyümesini hızlandırdı
GCA 2025’in ilk yarısında global büyümesini hızlandırdı