AJet, TC-OHE kuyruk tescilli Boeing 737-8 MAX uçağını İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirdi.

AJet’in yeni Boeing 737-8 MAX’i İstanbul’da
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. ABD'den 13 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelen yeni uçak hangara alındı.

Kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından uçak, tarifeli seferlere başlayacak.

AJet'in genç filo yapılanması kapsamında, geçen aylarda TC-OHA, TC-OHB, TC-OHC ve TC-OHD tescilli uçakların filoya katılımıyla başlayan süreç, TC-OHE kuyruk tescilli uçağının İstanbul'a gelmesiyle devam ediyor. 19 Ekim Pazar günü ise TC-OHF kuyruk tescilli uçağın İstanbul'da olması planlanıyor.

AJet, bu yılın sonuna kadar 10'a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi uçağı filosuna katmayı planlıyor.

 

