AJet’ten 2026 yılının ilk kampanyası: 9 dolara yurt dışı bileti

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet’in indirimli biletleri, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 7 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/Eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.

Seçili rotalarda biletler 1 dolar

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar/Euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 Euroya, yine 12 Euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 Euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.