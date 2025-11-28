  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi
Takip Et

AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi

AJet, Airbus'ın uyarısı üzerine filosunda bulunan 7 adet A320 tipi uçağın seferden çekildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi
Takip Et

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Fransız uçak üreticisi Airbus, A320 uçakların tespit edilen risk nedeniyle yazılım güncellemesi yapacağını duyurdu.  

Konu ile ilgili Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirme de şunları ifade etti:

“Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır.

Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir.

Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Airbus güvenlik riski tespit etti: THY 8 uçağı seferden çektiAirbus güvenlik riski tespit etti: THY 8 uçağı seferden çektiHavacılık

 

Şirket Haberleri
DOF Robotics’ten IAAPA Expo Orlando’da 5,7 milyon dolarlık satış
DOF Robotics’ten IAAPA Expo Orlando’da 5,7 milyon dolarlık satış
Brooklyn Sigorta: Sağlık sigortasını yarının ihtiyaçlarına öngörerek tasarlıyoruz
Brooklyn Sigorta: Sağlık sigortasını yarının ihtiyaçlarına öngörerek tasarlıyoruz
AJet "Wing Up” programı ile üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunuyor
AJet "Wing Up” programı ile üniversite öğrencilerine part-time iş imkanı sunuyor
Şişecam 90. yılını kutluyor
Şişecam 90. yılını kutluyor
Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı
Trendyol Efsane Günler kampanyası başladı
CarrefourSA, yeni dijital cüzdanı Payfour ile alışverişte yeni dönemi başlatıyor
CarrefourSA, yeni dijital cüzdanı Payfour ile alışverişte yeni dönemi başlatıyor