AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildi

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Fransız uçak üreticisi Airbus, A320 uçakların tespit edilen risk nedeniyle yazılım güncellemesi yapacağını duyurdu.

Konu ile ilgili Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirme de şunları ifade etti:

“Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır.

Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir.

Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.