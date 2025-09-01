  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet’ten Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına fırsat: Bagaj ve koltuk indirimi sunacak
AJet’ten Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına fırsat: Bagaj ve koltuk indirimi sunacak

Yolcularına erişilebilir fiyatlı seyahat fırsatları sunan AJet, tüm Avrupa hatlarındaki seferlerde fazla bagaj ve koltuk seçiminde indirim yaptı.

Kampanya kapsamında; 10 kg’ye kadar olan fazla bagaj ücreti 5 euro, 20 kg’ye kadar olan fazla bagaj ücreti ise 9 euro olacak. Ayrıca standart koltuk seçimleri, 5 dolardan satışta olacak.

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet yaptığı kampanya ile biletin satın alındığı tarih fark etmeksizin, 1 – 15 Eylül 2025 tarihlerindeki tüm Avrupa hatlarında Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuşları kapsıyor.

İndirim, sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden yapılan alımlarda geçerli olacak.

Kampanyanın geçerli olduğu ülkeler; Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İsviçre, Macaristan, İtalya, Danimarka, İngiltere, İsveç.

