  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet'ten indirimli yurt içi bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler
Takip Et

AJet'ten indirimli yurt içi bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile indirimli biletler, 849 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet'ten indirimli yurt içi bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile indirimli biletler, 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İndirimli biletleri, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00’den 25 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İndirimli 168 bin koltuk satışta

Kampanya kampanyasında 168 bin koltuk satışı yapılacak.

Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, şirketin resmi hesaplarından satın alınabilecek.

Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlarKonut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlarEkonomi
Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?Asgari ücret sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi: 2026 Ocak zammı ne kadar olacak?Ekonomi
1 otomobil almak için kaç asgari ücret gerekir?1 otomobil almak için kaç asgari ücret gerekir?Ekonomi
Enerji devi BP, Castrol'ü satmaya hazırlanıyorEnerji devi BP, Castrol'ü satmaya hazırlanıyorŞirket Haberleri

 