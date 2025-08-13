AJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladı

AJet, uçaklarda taşınabilir şarj cihazları ve lityum bataryaların taşınmasıyla ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) tavsiye kararı doğrultusunda alınan yeni kurallar, hem yolcu güvenliğini artırmayı hem de uçuş güvenliğini korumayı hedefliyor.

Yeni uygulama ne getiriyor?

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre:

* 100 Watt/Saat’e kadar olan lityum bataryalı powerbank’ler, elektronik sigaralar ve harici bataryalar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek, ancak uçak içinde kesinlikle çalıştırılamayacak ve kullanılmayacak.

* 100–160 Watt/Saat kapasiteye sahip bataryalar için önceden havayolu şirketinden izin alınması gerekecek.

* 160 Watt/Saat’i aşan lityum bataryalar ise yolcu bagajında taşınamayacak. Bu tür bataryalar sadece belirli güvenlik şartlarının sağlanması hâlinde kargo olarak taşınabilecek.

Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konuldu

AJet, alınan kararların yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu belirtirken, tüm yolcuların bu kurallara uçuş öncesinde dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıklaması üzerine AJet, uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı.