  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladı
Takip Et

AJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladı

AJet, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün tavsiye kararı doğrultusunda, taşınabilir şarj cihazları ve lityum bataryaların uçakta taşınması ve kullanımıyla ilgili yeni kararlar aldığını duyurdu. Böylelikle hem yolcu güvenliğini hem de uçuş güvenliğini koruması hedefleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet’ten powerbank ve lityum batarya kararı: Uçuş sırasında kullanımı yasakladı
Takip Et

AJet, uçaklarda taşınabilir şarj cihazları ve lityum bataryaların taşınmasıyla ilgili önemli bir düzenlemeye gitti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) tavsiye kararı doğrultusunda alınan yeni kurallar, hem yolcu güvenliğini artırmayı hem de uçuş güvenliğini korumayı hedefliyor.

Yeni uygulama ne getiriyor?

AJet tarafından yapılan açıklamaya göre:

* 100 Watt/Saat’e kadar olan lityum bataryalı powerbank’ler, elektronik sigaralar ve harici bataryalar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek, ancak uçak içinde kesinlikle çalıştırılamayacak ve kullanılmayacak.

* 100–160 Watt/Saat kapasiteye sahip bataryalar için önceden havayolu şirketinden izin alınması gerekecek.

* 160 Watt/Saat’i aşan lityum bataryalar ise yolcu bagajında taşınamayacak. Bu tür bataryalar sadece belirli güvenlik şartlarının sağlanması hâlinde kargo olarak taşınabilecek.

Yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konuldu

AJet, alınan kararların yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu belirtirken, tüm yolcuların bu kurallara uçuş öncesinde dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıklaması üzerine AJet, uçuş sırasında powerbank kullanımını yasakladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkarEkrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkarGündem
Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdüYunanistan'da orman yangınları nedeniyle gece boyunca tahliyeler sürdüDünya
Şirket Haberleri
Migros'un satışları yılın ikinci çeyrek döneminde yüzde 5,7 arttı
Migros'un satışları yılın ikinci çeyrek döneminde yüzde 5,7 arttı
Yılnak, Gökzirve Projesi ile Avrupa’dan çifte ödülle döndü
Yılnak, Gökzirve Projesi ile Avrupa’dan çifte ödülle döndü
TAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtı
TAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtı
Bayındır hastaneleri artık Acıbadem çatısı altında: İş Bankası hisseleri satıldı
Bayındır hastaneleri artık Acıbadem çatısı altında: İş Bankası hisseleri satıldı
Multinet Up, Yapay Zekâ ile Satış Ekiplerinin Verimliliğini Artırıyor
Multinet Up, Yapay Zekâ ile Satış Ekiplerinin Verimliliğini Artırıyor
Hydrotime, 65 ülkeye ihracat yaparak Konya’dan dünyaya açılıyor
Hydrotime, 65 ülkeye ihracat yaparak Konya’dan dünyaya açılıyor