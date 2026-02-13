  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Takip Et

AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, Sevgililer Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile yurt dışı seyahatlerinde ikinci bilet yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi olan AJet, yolcularına sevdikleriyle birlikte yeni seyahat etmesi için kampanya yaptı.

Kampanya ile indirimli biletleri, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’den 14 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Biletler 16 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

İkinci bilet yüzde 50 indirimli

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında (Rusya hariç) yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Ayrıca ikinci bilet için, seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak. Biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları: Hangi markada ne kadar indirim var? İşte güncel liste...2026 Şubat sıfır otomobil kampanyaları: Hangi markada ne kadar indirim var? İşte güncel liste...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hürmüz Boğazı kapatılabilir mi? Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?Hürmüz Boğazı kapatılabilir mi? Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?Dünya
Bahis sitelerine sıkı denetim: Promosyon yasaklandı, reklam kuralları değiştiBahis sitelerine sıkı denetim: Promosyon yasaklandı, reklam kuralları değiştiEkonomi

 