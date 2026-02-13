AJet’ten Sevgililer Günü kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi olan AJet, yolcularına sevdikleriyle birlikte yeni seyahat etmesi için kampanya yaptı.

Kampanya ile indirimli biletleri, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’den 14 Şubat 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Biletler 16 Şubat – 18 Mart 2026 tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabilecek.

İkinci bilet yüzde 50 indirimli

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında (Rusya hariç) yüzde 50 indirimle satışa sunulacak.

Ayrıca ikinci bilet için, seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak. Biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.