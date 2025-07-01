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AJet'ten Suriye'ye ilk uçuş

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan düzenlenen törenin ardından Şam’a ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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AJet'ten Suriye'ye ilk uçuş
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan (İSG) Şam'a yapılan ilk sefer öncesi havalimanında tören düzenlendi.

Törene, İSG Mülki İdare Amiri Halil Avşar, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ile AJet Genel Müdürü Kerem Sarp katıldı.

Törenin ardından VF317 uçuş kodlu uçak, ilk Şam seferi için havalimanından kalkış yaptı.

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