  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. AJet'ten yeni kampanya: Mobil uygulamadan alınan yurt dışı biletlerde yüzde 25 indirim
Takip Et

AJet'ten yeni kampanya: Mobil uygulamadan alınan yurt dışı biletlerde yüzde 25 indirim

Türkiye’nin erişebilir fiyatlı AJet Hava Yolları, Ajet mobil uygulaması üzerinden alınan Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya Balkanlar’dan Türk Cumhuriyetleri’ne kadar 47 destinasyonda geçerli yüzde 25 indirimli bilet kampanyası yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

AJet, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya Balkanlar’dan Türk Cumhuriyetleri’ne uzanan 47 destinasyonda geçerli kampanyası ile ilkbaharda yurt dışını keşfetme fırsatı sunuyor.

Ajet mobil uygulama üzerinden İndirimli biletler, 17 Mart 2026 tarihinde saat 11:00’den 18 Mart 2026 saat 23:59’a kadar yalnızca AJet Mobil üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Bagajlarda kampanya fırsatı

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; kabin bagajı 5 Euro'ya ve ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 Euro'ya alınabilecek.

Kampanyanın geçerli olduğu şehirler

Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh.

