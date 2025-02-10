AJet'ten yeni rota: Biletler 49 dolardan satışa sunuldu
AJet, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen-Mostar arasında karşılıklı seferler düzenleyeceğini açıkladı.
AJet, İstanbul-Mostar arası direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu.
AJet Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını hızla genişleten şirket, Bosna Hersek'te Saraybosna ve Tuzla'dan sonra Mostar'a da sefer başlatıyor.
İstanbul Sabiha Göçken Havalimanı ile Mostar Havalimanı arasında 4 Haziran'da başlayacak uçuşlar, çarşamba günleri karşılıklı sefer olarak yapılacak.
Biletler, 49 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.