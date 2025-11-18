AJet’ten yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası: İşte geçerli tarihler
AJet, tüm yurt içi seferlerinde geçerli indirim kampanyası 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 20 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar AJet Mobil Uygulaması ile alınan biletlerde geçerli olacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
Yapılan kampanya ile 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde biletler yüzde 30 indirimli olacak.
Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor.
Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 20 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.