Ak Finansal Kiralama yüzde 100 sermaye artırımı

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermaye artırımı tamamlandı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“İlgide kayıtlı açıklamamızda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 373.400.000.- TL. olan şirket sermayesinin, 1.000.000.000.- TL. artırılarak 1.373.400.000.- TL'ye çıkarılması hususunda gereken işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük'ün yetkili kılındığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 1.373.400.000.- TL.'ye yükseltilmesiyle ilgili işlemler tamamlanmıştır.”