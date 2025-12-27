  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Ak Finansal Kiralama yüzde 100 sermaye artırımı
Takip Et

Ak Finansal Kiralama yüzde 100 sermaye artırımı

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermaye artırımı tamamlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ak Finansal Kiralama yüzde 100 sermaye artırımı
Takip Et

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin sermaye artırımı tamamlandı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“İlgide kayıtlı açıklamamızda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 373.400.000.- TL. olan şirket sermayesinin, 1.000.000.000.- TL. artırılarak 1.373.400.000.- TL'ye çıkarılması hususunda gereken işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlük'ün yetkili kılındığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda; Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin 1.373.400.000.- TL.'ye yükseltilmesiyle ilgili işlemler tamamlanmıştır.”