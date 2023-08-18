Aka Otomotiv'den yaz kampı

EKONOMİ/BURSA

Aka Otomotiv çalışanlarına yönelik düzenlediği farklı sosyal etkinliklere çalışanların çocukları için başlattığı kampları da dahil etti. Aka Otomotiv İnsan Kaynakları birimi tarafından organize edilen ve 2 etaplı olarak planlanan yaz kamplarının ilki 14 ağustos pazartesi günü başladı ve bugün sona erdi. İkinci etap kamp ise 21 ile 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Aka Otomotivin 5’inci sınıftan 8.sınıfa kadar olan öğretim gören öğrencilere yönelik düzenlenen yaz kamplarında Doğa ve Müzecilikten, yoga etkinliğine robotik kodlamadan basketbol turnuvalarına kadar bir çok etkinlik yer alacak.