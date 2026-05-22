AKABE Enerji Almanya’daki uluslararası fuarda gücünü sergiledi

Elektrikli imalat ürünleri ve transformatör endüstrilerinin en büyük küresel ticari platformu kabul edilen CWIEME Berlin Fuarı, 19 – 21 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlendi. Fuar, sektörel alanda birçok ülkeden yüzlerce öncü markaya ev sahipliği yaptı.

Türkiye’den de birçok firmaların katıldığı fuarda, transformatör sektörünün öncü markalarından olan AKABE Enerji de yerini aldı. Yeni yatırım ve teknolojilerle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, ABD ve Kanada için üretimini gün geçtikçe artıran AKABE Enerji, bu ülkelerdeki arz sıkıntılarını gidermek amacıyla iş birliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

CWIEME Berlin Fuarı’nın, dünyanın en büyük ve prestijli elektrikli imalat ürünleri ve transformatör fuarlarından olduğunu belirten AKABE Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz, “Çalışma ve üretim alanımız olan transformatör sektöründeki üreticilerin ve bu sektörün öncü firmalarının yer aldığı böyle bir fuarda olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Özellikle, burada ülkemizin temsiliyetini üstlenmiş firmalardan biri olmak, ayrıca gurur vericidir. İhracat sektörüne mensup AKABE Enerji firması olarak kaliteyi, güvenli üretimi ve en iyi mühendislik bilgisini esas alıyoruz. Lojistik anlamda da hızlı bir teslimat ağına sahibiz. Dolayısıyla, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olarak sahip olduğumuz nitelik ve imkânları küresel firmalarla paylaşmak ve iş birliğimizi güçlendirmek için bu fuara katıldık” dedi.

Özellikle Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada gibi dünyanın gelişmiş ülkelerine yönelik bir ihracat stratejisi benimsediklerini vurgulayan Deniz, ihracat odaklı büyümede yurt dışı iş programlarının önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Fuarlar, ürün tanıtımı yapma, yeni iş bağlantıları kurma, küresel piyasada var olma ve bu piyasadaki varlığını konsolide etme adına önemli etkinliklerdir. Özellikle Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelere yönelik ihracat stratejisi benimseyen bir firma olmamız hasebiyle, CWIEME Berlin Fuarı gibi etkinliklere ayrıca önem veriyoruz. Bu fuarda, firmamıza dair ciddi bir teveccüh, ilgi ve alaka oldu. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Güçlü ve sürdürülebilir iş bağlantıları ile ülkemize dönüp ihracat potansiyelimize katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”