Akbank 1 milyar 39 milyon TL'lik takipteki alacağını sattı!
Akbank, 1 milyar 39 milyon TL değerindeki takipteki kredi alacaklarının 258 milyon TL karşılığını İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye devretti.
Akbank, takipteki kredi alacaklarının büyük bölümünü varlık yönetim şirketlerine devretti. Banka, toplam 1 milyar 39 milyon TL nominal değere sahip portföyü, 258 milyon TL karşılığında iki şirkete sattı.
KAP'a açıklama yapıldı
Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş, Akbank'ın bu alacak portföyünü satın alan taraflar oldu.
