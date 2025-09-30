Akbank 1 milyar 39 milyon TL'lik takipteki alacağını sattı!

Akbank, takipteki kredi alacaklarının büyük bölümünü varlık yönetim şirketlerine devretti. Banka, toplam 1 milyar 39 milyon TL nominal değere sahip portföyü, 258 milyon TL karşılığında iki şirkete sattı.

KAP'a açıklama yapıldı

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş, Akbank'ın bu alacak portföyünü satın alan taraflar oldu.