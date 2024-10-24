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Akbank, 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, yılın ilk 9 ayında, 6 milyar 784 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 33 milyar 135 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Haber Merkezi
AA
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Akbank, 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
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Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gür, enflasyon eğiliminde devam eden gerilemeyle gelişmiş ülkelerde faiz indirimlerinin başlamasının küresel finansal koşulların gevşemesini sağladığını belirterek, jeopolitik risklere ve faiz indirimlerinin hızına yönelik belirsizliklerin korunduğunu aktardı.

Türkiye'de de atılan adımların makroekonomik dengelenme üzerindeki olumlu etkileri belirginleşirken, faiz indirimlerinin başlaması için uygun zeminin oluşmak üzere olduğunu kaydeden Gür, "Bu süreçte güçlü yapısını korumayı başararak, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam eden Akbank ve bankacılık sektörü, önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Gür, yılın ilk 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini, 1 trilyon 292 milyar lirası nakdi olmak üzere 1 trilyon 591 milyar lira seviyesine çıkardıklarına dikkati çekerek, toplam mevduatlarının 1 trilyon 575 milyar liraya, aktiflerinin ise 2 trilyon 404 milyar liraya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Yüzde 19.6 düzeyinde gerçekleşen konsolide sermaye yeterlilik oranıyla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Gür, "Bankamız yılın ilk dokuz ayında, 6 milyar 784 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 33 milyar 135 milyon lira konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.

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