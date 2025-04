Akbank, cinsiyet eşitliğinde küresel liderler arasında

Takip Et

Akbank, finans sektöründe cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık alanındaki öncü çalışmalarıyla, küresel ölçekte önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın önde gelen finansal düşünce kuruluşlarından Official Monetary and Financial Institutions Forum’un (OMFIF) yayımladığı “Gender Balance Index – Cinsiyet Dengesi Endeksi” (GBI) raporunda Türkiye’den listeye giren tek banka olurken, dünya genelinde bankalar arasında ise 8. sırada yer aldı.

OMFIF’in, küresel ölçekte 335 finans kuruluşunu değerlendirdiği ve üst düzey yönetimde cinsiyet dengesi kriterlerine göre puanladığı endeks, Akbank’ın çeşitlilik ve kapsayıcılığa olan güçlü bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Akbank’ın bu küresel başarısından duydukları memnuniyet ifade eden Akbank Hazine Genel Müdür Yardımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Şebnem Muratoğlu, “Cinsiyet eşitliğini Akbank kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla alanında öncü inisiyatiflere imza atıyor,hem Bankamız genelinde hem de toplumda dönüşüme hizmet ediyoruz.OMFIF listesinde elde ettiğimiz küresel başarı,çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı bu çalışmalarımızın etkinliğinin en güçlü kanıtı, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz”dedi.

Küresel finans arenasında kadın liderlerin oranı %32’ye ulaştı

OMFIF GBI değerlendirme sürecinde, kadınların üst düzey yönetim ve karar alma pozisyonlarında temsili, kurumsal taahhütler, uygulama sonuçları ve şeffaflık kriterleri dikkate alınıyor. Bu yılki endeks, finans sektöründeki ilerlemenin yavaşladığına işaret ediyor. Rapora göre, kadınların liderlik rollerindeki payı geçen yılın biraz üzerinde, %32’yle sınırlı kaldı.

Akbank’ın OMFIF raporunda teyit edilen başarısı, bankanın çeşitlilik ve kapsayıcılık alanındaki kararlı yaklaşımının ve bu alandaki global öncülüğünün bir yansıması.Bağımsız denetimlerle doğrulanan “eşit işe eşit ücret” politikası, kapsayıcı izin politikaları, esnek çalışma modelleri, yetenek yönetimi desteği ve terfi ve liderlik gelişimi süreçlerine yerleştirilen eşitlik kriterleri gibi uygulamalardönüşümün yapı taşlarını oluşturuyor. Kariyerine ara veren kadınların iş hayatına dönüşünü kolaylaştıran girişimler, STEM alanında kadın istihdamını artırmayı amaçlayan programlar, kadın girişimcilere yönelik finansal ve finans dışı destek mekanizmaları ve Akbank Gençlik Akademisi ile genç kadınların desteklenmesi gibigeniş bir yelpazedeki uygulamaları iseBankanın toplumsal dönüşümdeki etkisini güçlendiriyor.