Akbank, Mastercard Impact Fund ve Asya Kalkınma Bankası'ndan iş birliği

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kapsayıcı bankacılık gibi önemli bir konuda Mastercard Impact Fund’ın Türkiye’deki ilk özel sektör ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Kısa bir süre önce ADB’den sağladığımız 100 milyon ABD doları tutarındaki finansman ve Mastercard Impact Fund’ın bu desteği sayesinde, kadın KOBİ’lere hem finansal hem de finansal olmayan çözümleri sunmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliğini, kadın girişimcilerin potansiyelini güçlendiren, sürdürülebilir bir etki yaratan ve ülke ekonomisine kalıcı değer katan önemli bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mastercard Başkan Yardımcısı ve Stratejik Büyümeden Sorumlu Başkanı Jon Huntsman ise şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, dijital ve ekonomik açıdan yeni fırsatların eşiğinde bulunuyor. Biz de Mastercard olarak güçlü yerel ortaklıklar aracılığıyla ülkenin önceliklerini desteklemeye kararlıyız. Akbank ve Asya Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, özellikle kadınlara ait işletmeler başta olmak üzere küçük işletmelerin sermayeye erişimini genişleterek girişimcilerin ülke genelinde büyüme ve dayanıklılık yaratmasına katkı sağlıyor. Küresel uzmanlığımızı yerel önceliklerle güçlü bir örtüşme sağlayacak şekilde buluşturarak, Türkiye ekonomisi ve toplumu için inovasyonu, finansal sağlığı ve sürdürülebilir ilerlemeyi destekliyoruz.”

Akbank yakın dönemde, KOBİ’lere, kadın KOBİ’lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ’lere tahsis edilmek üzere, ADB’den 5 yıl vadeli, 100 milyon ABD doları tutarında kaynak sağlamıştı. MIF’in bu yeni desteğiyse Akbank Dönüşüm Akademisi’nin, Girişimci Kadın Programı gibi kadınlara ait KOBİ’lerin rekabet gücünü ve ihracata hazırlık seviyesini artırmayı hedefleyen; kapasite geliştirme, mentorluk ve iş desteklerini entegre biçimde sunan eğitimler için kullanılacak.

2022 yılında kurulan Akbank Dönüşüm Akademisi, KOBİ’ler ve girişimci kadınlara özel olarak tasarlanan programlarıyla bugüne kadar 21 binin üzerinde ticari işletmeye ulaşarak; dış ticaret, dijital pazarlama, e-ticaret ve sürdürülebilirlik gibi pek çok farklı alanda eğitim sundu.