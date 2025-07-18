Akbank, müşteri deneyimi ve iklim stratejisiyle 4 ödüle layık görüldü

Müşteri deneyiminde hem Orta ve Doğu Avrupa’nın hem de Türkiye’nin En İyi Bankası seçilen Akbank, benzer bir başarıya net sıfır stratejisiyle de imza atarak Orta ve Doğu Avrupa’nın ve Türkiye’nin Net Sıfıra Geçiş Stratejisinde En İyi Bankası seçildi. Bankanın bu başarısı, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının ve kararlılıkla yürüttüğü insan odaklı sürdürülebilirlik stratejisinin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirliği sadece bir trend olarak değil, kurum kültürümüzün temel yapı taşları olarak benimsiyoruz. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunarken, aynı zamanda iklim kriziyle mücadelede sorumluluk alan ve toplumsal fayda sağlayan bir banka olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Euromoney gibi itibarlı bir kuruluşun hem Türkiye’de hem de Orta ve Doğu Avrupa’da bu alanlarda bizi lider seçmesi, bu stratejik yaklaşımımızın uluslararası düzeyde takdir gördüğünü gösteriyor.” dedi.

“Dijitaldeki müşteri trafiğimiz tüm zamanların en yüksek seviyelerinde”

Gür açıklamalarına şöyle devam etti:

“Akbank’ta müşteri odaklı bütünsel bir dijital dönüşüm sürecini yönetiyoruz. Müşteri Deneyiminde hem Orta ve Doğu Avrupa’nın hem de Türkiye’nin En İyi Bankası seçilmemiz de müşteriyi kalbine alan yeniliklerimizin sonucu. Müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada kolaylık, erişilebilirlik ve mükemmeliyeti hedefliyor, inovatif hizmetleri Türk bankacılık sektörüyle buluşturuyoruz. Proaktif Asistan senaryolarımızla Akbank Mobil üzerinden müşterilerimize özel teklifler öneriyor; Türkiye’nin en kapsamlı müşteri ödüllendirme hizmeti “Mobilin Akbanklısı” ile bankacılık faydalarının ötesinde, günlük yaşam fırsatları sunuyoruz. Dijitaldeki yetkinliklerimizle birlikte bugün dijital aktif penetrasyonumuz %85’in üzerinde. Dijitaldeki müşteri trafiğimiz de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Bu sayıyı her gün yukarıya taşımak için global düzeyde de gözlerin çevrildiği yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz”

“Müşterilerimizin yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz”

“2024 yılında oluşturduğumuz Akbank Net Sıfır Stratejisiyle kredi portföyümüzde iklim riski azaltımı, karbonsuzlaşması ve karbonsuzlaşmayı hızlandıran finansman mekanizmalarına odaklanıyoruz. Sürdürülebilir Finansman Ekosistemimizle müşterilerimizin düşük karbonlu faaliyetlere geçişini destekleyen ürün, hizmet ve iş birlikleri sunuyor; yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Karbon yoğun sektörlerdeki müşterilerimizin Net Sıfır karbon hedeflerini ve stratejilerini yakından takip ediyor, farklı ihtiyaçlarına uygun finansman modelleri ve özel çözümler geliştiriyoruz. Bütün bu çalışmalarımızla, Orta ve Doğu Avrupa’nın ve Türkiye’nin Net Sıfıra Geçiş Stratejisinde En İyi Bankası seçilmenin gururunu yaşıyoruz”