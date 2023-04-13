Akbank, sendikasyon kredisi sağladı

Akbank uluslararası piyasalardan 245.5 milyon dolar ve 233 milyon Euro olmak üzere iki dilimli 367 gün vadeli sosyal temalı sendikasyon kredisi sağladı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Akbank, uluslararası piyasalardan 245.5 milyon ABD Doları ve 233 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sosyal temalı sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Sofr+%4,25 ve Euribor+%4,00'dür.

"Kredimizi 500 milyon dolar karşılığı bir tutarla imzaladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Küresel ekonomide devam eden zorluklara rağmen ilk sosyal temalı sendikasyon kredimizi 500 milyon dolar karşılığı bir tutarla imzaladık. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise Akbank'ın Türkiye'de yaşanan deprem afetinin ardından bölgeye ve müşterilerine sürdürdüğü desteğin devamlılığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektör gerekliliklerini karşılamak için ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere göre güncellediğimiz yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevemiz kapsamında, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen sosyal temalı sendikasyon kredimizle sürdürülebilirlik yolcuğumuza devam ediyoruz. Depremden etkilenen müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredimiz, sürdürülebilirlik alanında yenilikçi vizyonumuzu da destekliyor."