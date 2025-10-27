Akbank sendikasyon kredisini uzun vadeli yeniledi

Akbank, Ekim 2024 sendikasyon kredisinin 1 yıl vadeli dilimini yenileyerek Türk ekonomisine toplam 650 milyon ABD doları karşılığı destek sağladı. Yapılan açıklamaya göre, euro ve ABD doları para birimlerinde 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olmak üzere toplam 6 dilimden oluşan kredinin, 1 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+%1,50 ve Euribor+%1,25; 2 vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+%1,90 ve Euribor+%1,65; 3 yıl vadeli dilimlerin maliyeti SOFR+%2,15 ve Euribor+%1,90 seviyesinde belirlendi. Yenilenen sendikasyonda 2 ve 3 yıllık dilimler Akbank’ın yenilenen Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde uygun kredilere kullandırılacak. İşleme 20 ülkeden 8’i yeni olmak üzere toplam 46 banka, 1 milyar ABD dolarının üzerinde bir taleple katıldı.

Bakanın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Uluslararası yatırımcıların uzun vadeye yönelik talebi üzerine dokuz yıl sonra ilk kez 2025 yılı Nisan ayında açtığımız 3 yıl dilimde yakaladığımız başarıyı bir kez daha tekrarladık ve sendikasyon kredimizi 650 milyon ABD doları karşılığı bir tutarla ve yüzde 114 oranında yeniledik. 2 ve 3 yıllık dilimlerin Sürdürülebilir Finans Çerçevemize uygun kullandırılacak olmasıyla sürdürülebilirlik stratejimizi ilerletmeye ve Türk ekonomisini desteklemeye devam ettik. Bankamıza ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz. Katılımcı bankalarımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu, "Sendikasyon kredilerinde farklı vade seçeneklerini uzun süre sonra sektöre yeniden hatırlattığımız Ekim 2024 sendikasyon kredimizin 1 yıllık dilimini 1, 2 ve 3 yıllık vadelerden oluşan kredimizle yenileyerek, etkin bilanço yönetimimizle 2025 yılının ikinci sendikasyonunu bir kez daha başarılı bir şekilde tamamladık. Uluslararası piyasalardaki güçlü itibarımız ile sektörümüze öncülük eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm katılımcı bankalara tekrar teşekkür ederiz" dedi.

Açıklamaya göre, bankanın yurt dışı borçlanma işlemlerindeki başarılı geçmiş performansı ve itibarına bağlı olarak bu yılın Nisan ayında yenilenen sendikasyon kredisinde uluslararası yatırımcıların uzun vadeli dilimlere yükselen talebi gözlemlenmişti. Ekim 2025 sendikasyonunda da, uluslararası yatırımcıların daha uzun vadeli Akbank riski iştahı bir kez daha 2 ve 3 yıllık dilimlere olan yoğun talep ile ispatlanmış oldu.