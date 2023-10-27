Akbank sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini yeniledi

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR+ yüzde 3,50 ve Euribor+ yüzde 3,25 olarak gerçekleşti.

Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiği bu işlemine, 13 yeni bankanın katılımıyla toplam 18 ülkeden 36 banka katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, küresel ekonomideki zorluklara rağmen sendikasyon kredisini hedefin üzerinde 600 milyon dolar karşılığı tutarla yüzde 146 oranında yenilediklerini belirtti.

Gür, "İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise Akbank’ın sendikasyon işlemlerinde sürdürülebilirlik performans kriterlerini yüksek seviyelerde tutarak ESG standartlarını takip ettiğini açıkladı.

Çelebioğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejimize bağlılığımızı sendikasyon işlemlerimizle de göstermeye devam ediyoruz. Önceki kredimize göre 75 baz puan maliyet indirimi ve yüzde 168 rekor talebe rağmen sınırlı tutarda kullandığımız sendikasyon kredimize gösterilen ilgi ve katılım oranı, Türk bankacılık sektöründe Akbank’ın Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük eden kurum olduğunu yeniden teyit eder nitelikte. Bu alanda sektörümüze öncülük eden çalışmalarımıza devam edeceğiz."