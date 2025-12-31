Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdi.

  1. Ekonomim
Akbank, 1,453 Milyon TL'lik takipteki alacağını toplam 212 milyon TL'ye 3 varlık yönetimi şirketine sattı.

Akbank, 1,453 Milyon TL'lik takipteki alacağını, toplam 212 milyon TL bedelle 3 varlık yönetimi şirketine sattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1,453 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 212 Milyon TL bedel karşılığında Emir Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.