Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdi.

Akbank, 1,453 Milyon TL'lik takipteki alacağını, toplam 212 milyon TL bedelle 3 varlık yönetimi şirketine sattı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1,453 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 212 Milyon TL bedel karşılığında Emir Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.