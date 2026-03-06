Akbank takipteki kredi portföyünü devretti

Akbank, takipteki kredi alacak portföyünden satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.572 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 271 Milyon TL bedel karşılığında Denge Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetimi A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.”