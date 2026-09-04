Akbank, Ticari Merkez modeliyle ticari bankacılık hizmetlerini yeniden yapılandırıyor

Akbank, tüzel müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına daha hızlı, koordineli ve bütüncül çözümler sunmak amacıyla geliştirdiği Ticari Merkez modelini hayata geçiriyor. Klasik şube yapısının ötesinde tasarlanan model, farklı uzmanlıkları tek bir hizmet yapısı altında bir araya getirerek şirketlerin ihtiyaçlarına daha etkin ve uygun çözümler sunulmasını hedefliyor.

Yeni modelde müşteriler; merkez müdürleri, lider danışmanlar ve müşteri temsilcilerinden oluşan uzman ekiplerin ortak bilgi ve deneyiminden yararlanabilecek. Böylece iş ortaklarımızın faaliyet gösterdiği sektör, bölge ve büyüme hedefleri birlikte değerlendirilerek daha etkili çözümler geliştirilebilecek. Farklı uzmanlıkların aynı ekip içinde buluşması sayesinde müşterilerin finansal ihtiyaçlarının daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanıyor.

Ticari Merkezlerin ilki olan Avrupa Ticari Merkez’i İstanbul’da ağustos ayında hizmete açan Akbank, 2027 yılı sonuna kadar Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Adana, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 26 merkeze ulaşmayı hedefliyor.

Özlem Atik: Ticari Merkez modelimizle müşterilerimizin büyüme yolculuğuna daha yakından eşlik edeceğiz

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, yeni yapılanmaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ticaretin ölçeği ve hızı büyük bir ivmeyle değişiyor. Bu ortamda tüzel müşterilerimiz işlerini büyütürken; kendilerini, ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayan, sektörlerini bilen, karar süreçlerinde hız kazandıran ve farklı çözümleri bir araya getirebilen güçlü bir bankacılık ortağı bekliyor. Akbank olarak Ticari Merkez modelimizi bu ihtiyaçtan hareketle tasarladık. Yeni yapılanmamızla müşterilerimize daha yakın ve daha bütüncül bir hizmet deneyimi sunacağız. Ticari Merkezlerimiz, bilgi birikiminin ve ekip sinerjisinin müşteriye değer olarak yansıdığı yeni bir hizmet modeli olacak. Merkez müdürlerimiz, lider danışmanlarımız ve müşteri temsilcilerimizle birlikte tüzel müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını uçtan uca ele alacak; bölgesel dinamikleri, sektör ihtiyaçlarını ve büyüme hedeflerini birlikte değerlendiren bir çalışma modeliyle ilerleyeceğiz. Bu dönüşümün, hem müşterilerimizin bankacılık deneyimini güçlendireceğine hem de Türkiye’de ticari bankacılıkta yeni bir hizmet standardı oluşturacağına inanıyoruz.”

Bölgesel güç ve ekip sinerjisi aynı modelde buluşuyor

Akbank’ın yeni hizmet modeli, danışmanlık gücü yüksek ekip yapısıyla şirketlerin ticarette güçlenmek için ihtiyaç duyduğu hizmetleri uçtan uca sunacak. Güçlü ekip sinerjisi ve ortak çalışma kültürü sayesinde müşteri ilişkilerinde derinleşmeye, yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla alan açılacak.