Akbank ve Hepsiburada'dan işbirliği: 50 bin liraya kadar 12 ay vadeli, 0 faizli kredi fırsatı

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ'ler için sunduğu yenilikçi hizmetlerine bir yenisini ekleyerek Hepsiburada ile ticari kredi başvuru entegrasyonu projesini hayata geçirdi.

Sistem sayesinde Hepsiburada İş Ortağım platformunda yer alan KOBİ'ler, Hepsiburada'nın kendi ekranları üzerinden kredi başvurularını yapabiliyor ve kredi karar sonuçlarını takip edebiliyor.

Kredi başvurusu onaylananlar, Akbank kanallarına yönlendirilerek hızlı ve kolay bir şekilde avantajlı faiz oranlarıyla ticari kredi ürünlerinden yararlanabiliyor.

KOBİ'ler ilerleyen aylarda da farklı kampanya ve tekliflerle bankanın sunduğu ayrıcalıklardan faydalanmaya devam edecek.

50 bin liraya kadar 12 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajı

İlk kez Akbanklı olacak Hepsiburada iş ortakları ise uzaktan müşteri edinimi süreciyle hızla bu ürün ve hizmetlere ulaşabilecek.

Aynı zamanda sınırlı bir süre için, tek sefere mahsus 50 bin liraya kadar 12 ay vadeli, 0 faizli kredi avantajına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim ihtiyaçları için yeni nesil işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirterek, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2019-2023 döneminde e-ticaret hacminin 14 katına, pazaryerinde faaliyet gösteren işletme sayısının ise 10 katına ulaştığını aktardı.

"Hepsiburada ile özel bir işbirliğine imza attık"

Aynı dönemde e-ticaretin toplam ticaretteki payının yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıktığına dikkati çeken Oğuz, "Biz de Akbank olarak e-ticaret alanında faaliyet gösteren KOBİ'leri destekleyecek yenilikçi ürün ve hizmetlerle bu gelişimi destekliyoruz. Bunun son örneği olarak, Türkiye'nin lider pazaryerlerinden Hepsiburada ile özel bir işbirliğine imza attık." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi çözümler ve işbirlikleriyle KOBİ'lerimizin işlerine hız, güçlerine güç katmaya devam edeceğiz"

Oğuz, Hepsiburada ile gerçekleştirdikleri ticari kredi başvuru entegrasyonunun, pazaryeri sahiplerinin hız, kolaylık ve esneklik ihtiyacına yanıt sunduğunu kaydederek, "Hepsiburada'nın iş ortağı olan KOBİ'ler, Akbank'ın işlerinde fark yaratmalarını sağlayacak bankacılık ürün ve hizmetlerine Hepsiburada ekranlarından hızla ulaşıyor ve ticari kredi süreçlerini ayrıcalıklı bir şekilde yönetebiliyor. Yenilikçi çözümler ve işbirlikleriyle KOBİ'lerimizin işlerine hız, güçlerine güç katmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.