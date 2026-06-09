Akbank ve MEB’den eğitimde ileri dönüşüm adımı

Akbank ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Bankanın “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü imzaladı. Protokole ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç’un katılımlarıyla gerçekleşti.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, sürdürülebilirliği insan odağında ele aldıklarını ve stratejik bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini belirtti. Alakoç, “Dönüşümde Gelecek Var” projesi kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan ofis mobilyalarının ileri dönüşümle okul eşyalarına dönüştürüldüğünü ifade etti. Proje kapsamında bugüne kadar 18 bin okul mobilyasının üretildiğini ve deprem bölgesindeki 1.311 okula ulaştırıldığını kaydetti. Yaklaşık 398 bin öğrencinin daha donanımlı ve güvenli eğitim ortamlarına kavuştuğunu söyleyen Alakoç, ileri dönüşüm çalışmalarıyla 406 ton karbon salımının da önlendiğini belirtti. Meslek liseli gençlerin projeye dahil edilerek deneyim kazanmalarının sağlandığını ifade etti. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ise bin öğretmenin eğitimci eğitimlerine katılacağı, önümüzdeki dönemde de Türkiye genelinde binlerce meslek lisesi öğrencisinin ileri dönüşüm teknikleriyle tanışacağı bildirildi.

“Devlet-özel sektör iş birliğiyle eğitim daha güçlü olacaktır”

Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğe yapılan yatırımları desteklemeyi önemsiyoruz. Çünkü eğitim hepimizin sorumluluğu. Devletin, kamunun, kurum ve kuruluşların, sivil toplumun ve özel sektörün iş birliği içinde rol alması hâlinde eğitim çok daha güçlü olacaktır.

‘Dönüşümde Gelecek Var’ da bu anlayışın önemli örneklerinden biri. Akbank ile bu projeyi hayata geçirmeyi gönüllülükle istememizin temel nedeni, bu ortaklığın eğitime yönelik sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olmasıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında biz her zaman ‘erdem, değer ve eylem’i birlikte önceliklendiriyoruz. Çünkü eyleme dönüşmeyen hiçbir değer ya da erdem, öğrencilerimizde kalıcı bir davranış değişikliği oluşturmaz. Çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenmesi bu nedenle büyük önem taşıyor.

Bugün 18 milyon öğrencimiz ve 75 binden fazla eğitim kurumumuz var. 2018 yılından bu yana sıfır atık çalışmalarımızı sahada kararlılıkla yürütüyoruz. 40 bin okulumuz temel seviye sıfır atık belgesi almış durumda. 200 bin öğretmenimiz belgeli sıfır atık eğitimlerine katıldı, yüz binlerce öğrencimiz de bu eğitimlerin doğrudan parçası oldu. 2 bini aşkın sıfır atık atölyemizde ise öğrenciler bu teknikleri uygulamalı olarak öğreniyor.

Bu yaklaşımın sahadaki en güzel örneklerinden biri de Dönüşümde Gelecek Var kapsamında İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesi. Burada öğrenciler, kullanımını tamamlamış mobilyaları ileri dönüştürerek hem mesleki beceri kazanıyor hem de geleceğin üretim anlayışına dair önemli bir bakış açısı geliştiriyor. Biz bunu yalnızca mobilya alanındaki öğrencilerimiz için değil, tüm öğrencilerimiz için yaygınlaştırılması gereken bir yaklaşım olarak görüyoruz. Çocuklarımızın yalnızca hayal eden değil, tasarlayan, uygulayan ve çözüm üreten bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

‘Dönüşümde Gelecek Var’ı da bir eğitim ve farkındalık modeli olarak değerlendiriyoruz. Mobilyalarla başlayan bu yolculuğun, bin öğretmenin eğitimi ve öğrencilere yönelik eğitim modülleriyle daha fazla okula ve daha fazla öğrenciye ulaşacak olmasını çok değerli buluyoruz. Bu tür iş birliklerinin çoğalmasını temenni ediyor, bugüne kadar verdikleri katkılar ve bundan sonra sağlayacakları destek için Akbank’a teşekkür ediyorum.”