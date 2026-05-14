Akbank, yeni nesil iş ortağı platformu DijiOrtak’ı mobil uygulamasına taşıdı

Akbank, sektörde öncü bir adımla hayata geçirdiği Değer Zinciri Yönetimi yapılanmasının somut çıktılarından biri olan DijiOrtak’ı Akbank Mobil’e taşıdı. Üretici, bayi, alıcı, tedarikçi ve iş ortaklarından oluşan ticari ekosistemlerin finansal ve operasyonel süreçlerini tek bir dijital çatı altında buluşturan DijiOrtak, mobil erişimle birlikte şirketlerin günlük ticari akışına daha da yakından eşlik ediyor.

Nisan ayında Akbank Web üzerinden kullanıma açılan ve artık Akbank Mobil üzerinden de hizmet veren DijiOrtak, şirketlerin ilişki ağı yönetimi, limit görüntüleme ve limit aktarım talepleri, fatura entegrasyonu, ödeme-tahsilat güvencesi ve ticaretin finansmanı çözümlerine her an, her yerden erişim imkânı sunuyor. Platform; DBS, Tedarikçi Finansmanı, E-iskonto ve Çek gibi ticaretin finansmanına yönelik ürünleri de entegre bir yapıda sunuyor. Şirketler, kendi iş modellerine ve ticari ilişki ağlarına uygun ödeme, tahsilat ve finansman çözümlerine platform üzerinden ulaşabiliyor. Fatura entegrasyonu sayesinde borç-alacak dengesi daha etkin takip edilebilirken, mevcut limitler tek noktadan görüntülenebiliyor ve ürünler arası limit aktarım talepleri hızlıca yönetilebiliyor. İlişki bazlı ve kişiselleştirilmiş teklifler ise şirketlerin değer zinciri içindeki ticari fırsatları daha stratejik biçimde değerlendirmesini sağlıyor. Böylece şirketler, yalnızca bankacılık işlemlerini değil, değer zinciri içindeki ticari ilişkilerinden doğan fırsat ve riskleri de daha görünür ve güvenli bir yapıda yönetebiliyor.

DijiOrtak’ın merkezinde ise Akbank’ın yenilikçi ödeme çözümü Ödemen Güvende yer alıyor. Yenilenen yapısıyla Ödemen Güvende, ödeme ve tahsilat süreçlerini Akbank güvencesiyle yürütürken, alacakların farklı kişilere devredilmesine veya iskonto edilmesine de imkân tanıyor. Bu sayede şirketler, ticari işlemlerini daha güvenli şekilde gerçekleştirirken alacaklarını nakde dönüştürme ve ticari akışlarını daha esnek yönetme fırsatı elde ediyor.

Alper Bektaş: “DijiOrtak’ı mobil kanala taşıyarak, ticaretin ekosistemler temelinde büyümesine sunduğumuz katkıyı artırıyoruz.”

DijiOrtak’ın Akbank’ın vizyonunda önemli bir aşamayı temsil ettiğini belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, şunları söyledi: “Akbank’ta Değer Zinciri Yönetimi Bölümümüzü kurarken hedefimiz, müşterilerimizin içinde yer aldıkları tüm ticari ekosistemin işleyişine bütüncül bir yaklaşımla değer katmaktı. DijiOrtak, bu vizyonun dijital platformdaki yansıması oldu. Canlıya alınmasının üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen platformumuzun gördüğü yüksek ilgi, şirketlerin güvenli, hızlı ve entegre ticaret çözümlerine duyduğu ihtiyacı açık biçimde gösteriyor.

DijiOrtak’ı Akbank Mobil’e taşıyarak bu yenilikçi hizmeti, müşterilerimizin iş akışlarında ihtiyaç duydukları anda yanlarında olan bir yapıya dönüştürüyoruz. Üretici, bayi ve alıcı ilişkilerinde görünürlüğü artıran, ödeme ve tahsilat süreçlerini güvence altına alan, finansmana erişimi kolaylaştıran bu platformla şirketlerimizin büyüme yolculuğuna ve ekonomik canlılığa sunduğumuz katkıyı derinleştireceğiz.”

Akbank, Değer Zinciri Yönetimi yaklaşımıyla geleneksel segment bazlı bankacılığın ötesine geçerek müşterilerinin ticari ekosistemlerini bütünsel biçimde ele almayı hedefliyor. DijiOrtak ile banka, şirketlere dijital, entegre ve sürdürülebilir bir iş ekosistemi yaratmalarında destek oluyor.