Akbank, yenilikçi şirketleri proje ortağı olmaya davet ediyor: Akbank PoChallenge 2025 başlıyor

Akbank’ın inovasyon merkezi Akbank LAB, Akbank PoChallenge programının yeni dönemi için 15 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları kabul ediyor. Yerel ve global fintek, startup ve teknoloji şirketleri, Akbank ile birlikte yenilikçi projeler geliştirme fırsatı için programa başvurmaya davet ediliyor. Banka, böylece başarılı girişimlere Akbank’ın proje ortağı olma ve projelerini hayata geçirme imkanı sunuyor.

Bu yıl Akbank PoChallenge’ın ana odak alanı yapay zekâ olarak belirlendi. Katılımcılar, Akbank müşterileri ya da çalışanları için değer yaratacağına inandıkları proje önerilerini iletebilecek. Akbank LAB, bu başvuruları değerlendirerek yenilikçi çözümleri kısa sürede hayata geçirecek iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Akbank LAB, bugüne kadar uluslararası çapta iş birlikleriyle 50’nin üzerinde kavram kanıtlama (PoC) çalışmasına imza attı. Akbank LAB’in bu çalışmalarına yenilerini eklemek üzere 2024 yılında başlattığı Akbank PoChallenge’a ilk yılında Amerika, İsviçre, İngiltere ve Singapur gibi ülkelerden 60’tan fazla girişim başvurdu.

Bu yılki Akbank PoChallenge ile birlikte, Banka “iş birliği için akla gelen ilk banka” olma vizyonunu güçlendirmeyi ve ekosistemde yapay zekâ uygulamalarına öncülük edecek yeni projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Demo Day, 7 Kasım’da

Akbank PoChallenge’da yer alan şirketler, 7 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek Demo Day’de projelerini Akbank yöneticilerine ve inovasyon ekosisteminden davetlilere sunacak. Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren şirketler toplamda 40 bin dolarlık para ödülüne sahip olurken, Demo Day sonrasında seçilen finalistler Akbank ile ücretli kavram kanıtlama çalışması gerçekleştirme imkânı elde edecek.

Halihazırda ürünü ve referansları bulunan tüm fintek, startup ve teknoloji şirketlerinin katılımına açık olan Akbank PoChallenge, kısa vadede ortak proje geliştirme, uzun vadede ise sürdürülebilir iş ortaklığı fırsatı sunuyor.