Akbank’tan 2025’in ilk yarısında sürdürülebilir geleceğe güçlü adımlar

Akbank, 2025’in ilk yarısına ait sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuçlarını paylaştı. Banka sürdürülebilir finansmandan girişimcilik ekosistemine, toplumsal projelerden iklim değişikliğiyle mücadeleye uzanan çalışmalarıyla öne çıktı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Geleceğin bankacılığı, sürdürülebilirliği merkezine alan bir anlayışla şekilleniyor. Biz de insan odaklı sürdürülebilirlik stratejimizle, 2025’in ilk yarısında yeşil dönüşümü destekleyen finansal çözümlerimizden toplumsal yatırımlarımıza kadar geniş bir alanda etki yarattık” dedi.

“Başarılarımızı uluslararası ödüllerle taçlandırdık”

Gür sözlerini şöyle sürdürdü, “2025 yılının ilk yarısında 116 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık. Bu sayede, 2021 yılından beri kümülatif olarak 532 milyar TL sürdürülebilir finansman desteğimizle müşterilerimizin finansmana erişimini yeşil ve sosyal tematik alanlarla güçlendirdik. Yine bu dönemde sürdürülebilirlik temalı yatırım fonlarının hacmini artırarak 350 bin yatırımcıyla 15 milyar TL seviyesine taşıdık. Yurt dışı borçlanmalarımızın yüzde 60’ını ise sürdürülebilir kaynaklardan sağladık. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle 5 yıl vadeli 3,9 milyar TL tutarında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdik, Türkiye'de İTMK piyasasını yeniden açtık. Başarılarımızı uluslararası ödüllerle de taçlandırdık. Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025’te global liderler arasına girerek toplam 7 ödüle layık görüldük. Euromoney Mükemmellik Ödülleri’ndeyse ‘Net Sıfıra Geçiş Stratejisinde Orta ve Doğu Avrupa’nın ve Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildik.”

“Girişimci kadınların yanındayız”

“Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla OMFIF 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi’nde yer alan tek Türk bankası olan ve global ölçekte bankalar arasında ilk 10 arasına girmeyi başaran bir kurum olarak bu alandaki etkimizi daha da artırmak için Akbank Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideriyle beraber çalışacak Yan Yana proje grubunu oluşturduk. Girişimci kadınların iş hayatında güçlenmelerine destek olma amacıyla düzenlediğimiz Akbank Girişimci Kadın Programı’nı ise bu yıl İzmir ve Bursa’da başlattık. 6 ay süren bu özel programla, saha ziyaretleri, eğitimler ve bire bir mentorluk gibi desteklerle girişimci kadınların işletmelerini geliştirmelerine katkı sağlıyor, kadınların iş dünyasında güçlenme yolculuğunda yanlarında yer alıyoruz.”

“Yarınları bugünden attığımız kararlı adımlarla dönüştürmeyi sürdüreceğiz”

“Geleceği şekillendirecek sürdürülebilir dönüşüm finansal araçların yanı sıra topluma, çevreye ve insan potansiyeline yapılan yatırımlarla mümkün. Yılın ilk yarısında, bu anlayışla başlattığımız projelerde de önemli ilerlemeler kaydettik. Bugüne kadar 2 milyon dolarlık yatırımla dört girişimi ekosisteme kazandırdığımız kurum içi girişimcilik programımız Akbank+ üçüncü dönemine başladı. İleri dönüşüm projemiz ‘Dönüşümde Gelecek Var’ sayesinde de 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede 1029 okula 16 binden fazla mobilya kazandırdık. Böylece 406 ton karbon salınımını önledik, 6 milyon litre su tasarrufu sağladık. Geleceği inşa etmenin en güçlü yolunun gençlere yatırım yapmaktan geçtiğinin bilinciyle hayata geçirdiğimiz Akbank Gençlik Akademisi 2025’in ilk yarısında 24 bin öğrenciye ulaştı. Akademi’nin 2020 yılından bu yana ulaştığı öğrenci sayısıysa 208 bine yükseldi. Akbank olarak, yarınları bugünden attığımız kararlı adımlarla dönüştürmeyi sürdüreceğiz.”