Akbank'tan 3,26 milyar TL'lik kredi portföyü satışı

Akbank, takipteki kredi alacaklarından oluşan portföyün satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, toplam anapara büyüklüğü 3 milyar 260 milyon TL olan takipteki bireysel ve ticari kredi portföyünün satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu takipteki kredi alacak portföyü, toplam 514 milyon TL bedelle altı farklı varlık yönetim şirketine devredildi.