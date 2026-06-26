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Akbank'tan 3,26 milyar TL'lik kredi portföyü satışı

Akbank, 3,26 milyar TL tutarındaki takipteki kredi alacak portföyünü 514 milyon TL karşılığında altı varlık yönetim şirketine sattı.

Haber Merkezi
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Akbank'tan 3,26 milyar TL'lik kredi portföyü satışı
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Akbank, takipteki kredi alacaklarından oluşan portföyün satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, toplam anapara büyüklüğü 3 milyar 260 milyon TL olan takipteki bireysel ve ticari kredi portföyünün satışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu takipteki kredi alacak portföyü, toplam 514 milyon TL bedelle altı farklı varlık yönetim şirketine devredildi.

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