Akbank’tan açık bankacılıkta yeni dönem: Tüm banka kartları artık Akbank Mobil’de

Dijital bankacılıkta öncü hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Akbank, Bankalararası Kart Merkezi servislerine uyumlu, Açık Bankacılık kart entegrasyonu özelliğiyle fark yaratmaya devam ediyor.

Müşterilerine, diğer bankalardaki hesaplarını Akbank kanalları üzerinden ekleme, bakiye bilgilerini görüntüleme ve para transferi imkânını hâlihazırda sunan Akbank, yeni hizmetle birlikte tüm kartların sade, anlaşılır ve güvenli bir şekilde tek platformdan yönetilmesini mümkün kılıyor.

Yeni entegrasyon sayesinde kullanıcılar; diğer bankalara ait banka kartı, kredi kartı, ek kart ve sanal kartlarının tüm detaylarına Akbank Mobil ve Akbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden erişebiliyor.

Limit bilgileri, son ödeme tarihleri, işlem bazlı harcama detayları, harcama kategorileri, karta ait borç bilgisi ve ödül puan gibi kritik bilgiler artık tek ekranda görüntülenebiliyor.

Finansal yönetimde yeni standart

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, bu yeniliğin bankacılıkta kullanıcı deneyiminde fark yaratacağını belirterek şunları söyledi:

"Açık Bankacılık alanında attığımız bu yeni adımla Akbank Mobil’i, müşterilerimizin sahip olduğu tüm finansal araçların yönetildiği bir platforma dönüştürüyoruz. Farklı bankalardaki hesap ve kartların limit, borç, puan ve harcama detaylarının tek ekranda görülebilmesi ile finansal farkındalığı artıran, karar almayı kolaylaştıran ve gerçek anlamda bütüncül bir deneyim sunan yeni bir standart yaratıyoruz. Bu yenilikle Akbank müşterilerinin, farklı banka uygulamaları arasında kaybolmadan; vadesiz hesaplarına ek artık kartlarına ait bilgileri de Akbank Mobil uygulamasından bütünsel olarak görüntüleyerek kendi hayatlarına yön verebilecekleri kararları kolayca almalarını sağlıyoruz. Bu adım, inovasyonla müşterilerimizin yaşamlarına değer katma hedefimizin önemli bir yansıması."

Hesaplardan kartlara genişleyen açık bankacılık hizmeti

Akbank, daha önce Açık Bankacılık hizmeti ile diğer bankalara ait vadesiz hesaplara erişim imkânı sunmuş ve bu hesaplar üzerinden para transferi yapılmasını mümkün kılmıştı. Kart entegrasyonu ile hizmet kapsamı genişleyerek, kullanıcıların finansal yaşamlarını daha bütünsel bir şekilde tek platformdan yönetmelerinin önü açılıyor.

Akbank Mobil’in kullanıcı dostu arayüzü sayesinde müşteriler, farklı bankacılık uygulamaları arasında geçiş yapmadan tüm kartlarına ait bilgileri görüntüleyebiliyor. Birden fazla bankada kartı olan kullanıcılara zaman tasarrufu da sağlayan bu hizmet ücretsiz olarak sunuluyor.